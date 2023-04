In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

Caterina Scorsone, una delle star di Grey’s Anatomy, ha rivelato di aver vissuto dei momenti drammatici quando un incendio è scoppiato nella sua casa.

Tra le fiamme hanno purtroppo perso la vita i suoi animali domestici, tre gatti e un cane.

L’attrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti per ricordare gli amici a quattro zampe e mostrare la devastazione causata dall’incendio.

Caterina ha scritto online:

Alcuni mesi fa la mia casa è stata distrutta da un incendio… Mentre io e le mie bambine stavamo preparandoci per andare a dormire e finire il bagnetto della sera il fumo ha iniziato a salire dalle piastrelle intorno alla vasca. Quando ho guardato in corridoio c’era un fiume di spesso fumo nero che si era già formato e stava riempiendo la casa.

L’attrice ha ribadito:

Una cosa sugli incendi: accadono in fretta. Ho avuto circa due minuti per portare fuori le mie tre figlie dalla casa e siamo fuggite con meno delle nostre scarpe ai piedi. Ma siamo uscite. E per questo sono eternamente grata.

Caterina ha ammesso che stanno ancora affrontando l’impatto emotivo per la perdita dei loro animali e per i danni subiti. L’attrice ha però voluto ringraziare i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente, i vicini che li hanno aiutati e i colleghi di Grey’s Anatomy che hanno offerto in ogni modo il loro sostegno.

Caterina Scorsone ha quindi sottolineato dopo l’esperienza vissuta con l’incendio:

Quello che abbiamo imparato è che l’unica cosa che conta sono le persone (e gli esseri viventi) che si amano. L’unica cosa che conta è la comunità. Non saremmo qui senza e siamo davvero grati.

Fonte: Instagram