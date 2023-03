La ABC ha appena rinnovato Grey’s Anatomy per la 20^ stagione continuando a rinforzare il suo già impressionante primato di medical drama più longevo della storia della TV americana. A guidare la prossima stagione sarà la produttrice esecutiva Meg Marinis sin dalla 3^ stagione, che prenderà il posto di Krista Vernoff, showrunner anche di Station 19.

Il finale della 19^ stagione, che sarà composta di 20 episodi, andrà in onda il 18 maggio e sarà probabilmente ricordata come quella del giro di boa, nonché del cambiamento più significativo per una serie drammatica, a causa dell’uscita di scena della sua protagonista Ellen Pompeo, seguita a ruota da quella di Kelly McCreary, che interpreta la dottoressa Maggie Pierce, la sorellastra di Meredith Grey.

Nonostante la voce narrante della Pompeo continuerà ad essere udita in ogni episodio e l’attrice abbia comunque promesso che tornerà a fare ogni tanto capolino nello show per riprendere il suo storico ruolo, dal punto di vista narrativo e strutturale questo show sta riuscendo a fare qualcosa che solo le soap opera, storicamente, sono riuscite ad ottenere, un significativo ricambio del cast – protagonisti compresi – che tuttavia non sta affatto intaccando la serie dal punto di vista degli ascolti.

In risposta a tutti coloro che si siano comprensibilmente chiesti nel tempo come mai questa serie sia ancora in piedi nonostante tutto i cambiamenti subiti, il primo e più importante dei quali arrivò con l’uscita di scena di Patrick Dempsey nell’11^ stagione, quando il personaggio di Derek fu ucciso in un terribile incidente d’auto, la risposta – come sempre – sta nei numeri ed una media di più di 6 milioni di spettatori a stagione nonostante i 19 anni, quando le più viste toccarono picchi di 12 milioni.

GREY’S ANATOMY IN NUMERI

Per dare un’idea di cosa questa serie sia riuscita a fare in 20 anni di messa in onda, vi forniamo qui di seguito qualche numero:

L’episodio più visto dello show è stato il 16° della 2 stagione, intitolato It’s the End of the World (Apocalisse Codice nero), quello in cui un’intera ala dell’ospedale viene evacuata per il ricovero di un paziente con un ordigno esplosivo nello stomaco, che fu visto negli Stati Uniti da 37,88 milioni di spettatori nella fascia demografica 18-49;

Gli episodi mandati in onda fino ad ora sono invece 411, con la seconda stagione, con i suoi 27 episodi, che guadagna il primato della più lunga;

La serie ha ottenuto 39 nomination agli Emmy e ne ha vinti 5, incluso quello a Katherine Heigl nel 2007;

nel 2007; Il pilot dello show, intitolato A Hard Day’s Night (Quando il gioco si fa duro) è andato in onda il 27 marzo del 2005 raccogliendo più di 16 milioni di spettatori, mentre arrivò in Italia il 6 settembre dello stesso anno;

I figli nati nella serie dai suoi protagonisti, inclusa Allison Hunt, la bambina di Teddy e Owen sono in tutto 8;

I matrimoni sono stati invece più di 20;

Gli unici personaggi originali rimasti, presenti cioè sin dal pilot della serie, sono invece solo 2: James Pickens Jr. e Chandra Wilson , nei rispettivi ruoli di Richard Webber e Miranda Bailey;

e , nei rispettivi ruoli di Richard Webber e Miranda Bailey; Prima che la Pompeo decidesse di congedarsi dalla serie, la protagonista dello show guadagnava 575 mila dollari per episodio e nel 2020 è entrata nella lista di Forbes tra le 10 attrici più pagate della storia della TV;

Quando Patrick Dempsey ha lasciato lo show nel 2011, guadagnava 400 mila dollari per episodio.

GLI EPISODI DA NON PERDERE

Se non avete invece mai visto Grey’s Anatomy e siete curiosi di capire perché questo show faccia tanto parlare di sé, questi sono gli episodi che vi consigliamo di non perdere, ovviamente partendo proprio dal pilot ed includendo il già citato Apocalisse (Codice nero) con il suo seguito Presentimento (Codice nero):

S02E05 Il potere del dolore – E’ l’episodio della famigerata frase di Meredith a Derek “Prendi Me, Scegli Me, Ama Me“, una pietra miliare da non perdere!

– E’ l’episodio della famigerata frase di Meredith a Derek “Prendi Me, Scegli Me, Ama Me“, una pietra miliare da non perdere! S02E27 Ho perso il mio credo – L’episodio in cui muore Denny Duquette ( Jeffrey Dean Morgan ), il paziente di cui Izzy si innamora;

– L’episodio in cui muore Denny Duquette ( ), il paziente di cui Izzy si innamora; S03E15 Camminare sull’acqua – I medici vengono chiamati sul luogo dell’incidente di un Ferry, che si conclude con Meredith che cade in acqua rischiando la vita;

– I medici vengono chiamati sul luogo dell’incidente di un Ferry, che si conclude con Meredith che cade in acqua rischiando la vita; S03E17 Una specie di miracolo – Meredith è in coma dopo aver rischiato di morire annegata e mentre è addormentata, ha tutta una serie di incontri con persone importanti della sua vita;

– Meredith è in coma dopo aver rischiato di morire annegata e mentre è addormentata, ha tutta una serie di incontri con persone importanti della sua vita; S03E22 L’altro lato della nostra vita – Addison va a Los Angeles, questo episodio e quello successivo fungeranno da backdoor pilot per Private Practice, serie spinoff di Grey’s Anatomy;

– Addison va a Los Angeles, questo episodio e quello successivo fungeranno da backdoor pilot per Private Practice, serie spinoff di Grey’s Anatomy; S03E25 Nuove scelte – La puntata in cui Cristina viene lasciata all’altare da Preston Burke;

– La puntata in cui Cristina viene lasciata all’altare da Preston Burke; S04E17 Libertà – Parte II – L’episodio della casa fatta di candele, che segna una nuova fase della vita per Meredith e Derek, nonché quello in cui Callie ed Erica si baciano per la prima volta;

– L’episodio della casa fatta di candele, che segna una nuova fase della vita per Meredith e Derek, nonché quello in cui Callie ed Erica si baciano per la prima volta; S05W19 Lettere d’amore in ascensore – Owen ed il suo Disturbo post traumatico da stress, una pietra miliare della sua storia con Cristina;

– Owen ed il suo Disturbo post traumatico da stress, una pietra miliare della sua storia con Cristina; S05E24 Ora o mai più – L’episodio dell’uscita di scena di George O’Malley, che muore investito da un autobus per salvare una ragazza;

– L’episodio dell’uscita di scena di George O’Malley, che muore investito da un autobus per salvare una ragazza; S06E23 Santuario e S06E24 Vivere o morire – Iconici episodi in cui un attentatore entra armato di pistola in ospedale facendo una vera e propria strage;

– Iconici episodi in cui un attentatore entra armato di pistola in ospedale facendo una vera e propria strage; S08E24 Distacchi – L’episodio dell’incidente aereo in cui perde la vita Lexie;

– L’episodio dell’incidente aereo in cui perde la vita Lexie; S10E12 Parla ora – La puntata in cui Jackson decide di non tacere per sempre e scappa con April che lascia il marito sull’altare;

– La puntata in cui Jackson decide di non tacere per sempre e scappa con April che lascia il marito sull’altare; S10E24 Paura dell’ignoto – L’addio di Cristina Yang, la persona di Meredith;

– L’addio di Cristina Yang, la persona di Meredith; S11E21 Come salvare una vita – Il devastante episodio in cui Derek perde la vita, perfettamente cosciente di cosa gli stia per accadere, ma incapace di fermarlo;

– Il devastante episodio in cui Derek perde la vita, perfettamente cosciente di cosa gli stia per accadere, ma incapace di fermarlo; S11E22 e 23 Lei è andata via – Le conseguenze della morte di Derek;

– Le conseguenze della morte di Derek; S12E11 Non spezzarmi il cuore – L’evoluzione della storia tra Jackson ed April attraverso una serie di flashback;

– L’evoluzione della storia tra Jackson ed April attraverso una serie di flashback; S15E19 In silenzio tutti questi anni – La storia di uno stupro e di come il personale femminile del Grey Sloan Memorial si stringa attorno alla vittima per aiutarla in questo terribile momento della sua vita;

– La storia di uno stupro e di come il personale femminile del Grey Sloan Memorial si stringa attorno alla vittima per aiutarla in questo terribile momento della sua vita; S17E04 Non camminerai mai in solitudine – Meredith è in coma dopo aver contratto il Covid e nei suoi sogni rivedere Derek, Lexie, Mark e George, i cui interpreti tornano appositamente per questa speciale occasione;

– Meredith è in coma dopo aver contratto il Covid e nei suoi sogni rivedere Derek, Lexie, Mark e George, i cui interpreti tornano appositamente per questa speciale occasione; S17E07 Disperata speranza – L’episodio in cui perde la vita Andrew DeLuca, accoltellato mentre tenta di salvare la vittima del traffico sessuale;

– L’episodio in cui perde la vita Andrew DeLuca, accoltellato mentre tenta di salvare la vittima del traffico sessuale; S17E14 Alza lo sguardo figliolo – La puntata in cui ci viene raccontato cosa sarà di Japril (April e Jackson), prima che quest’ultimo lasci definitivamente Seattle per trasferirsi a Boston.

La 19^ stagione di Grey’s Anatomy va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla ABC ed è disponibile in Italia su Disney+.

