Katherine Heigl ha chiarito le voci riguardanti il fatto che abbia rifiutato una nomination agli Emmy per la sua interpretazione in Grey’s Anatomy.

L’attrice, durante la sua apparizione nel podcast Let’s Be Clear condotto da Shannen Doherty, ha affrontato la questione.

La star di Beverly Hills, 90210 aveva dichiarato:

Non conosco nessuna persona, tranne te, che rifiuterebbe una nomination agli Emmy.

Katherine ha chiarito:

Beh, non l’ho fatto e tutti continuano a dirlo. Non l’ho rifiutata. Ci si deve proporre. Devi inviare il tuo lavoro e poi deliberano e decidono se vogliono darti una nomination. Semplicemente non ho inviato il mio lavoro in quell’annata.

Le indiscrezioni legate al presunto rifiuto di una possibile nomination erano emerse nel 2008 quando era stato dichiarato che l’attrice si era rifiutata di essere considerata per gli Emmy dopo aver vinto la categoria Miglior Attrice Non Protagonista l’anno prima. Heigl aveva risposto sostenendo di non provare la sensazione di aver ricevuto, in quella stagione, il materiale necessario a garantire una nomination agli Emmy e aveva ritirato il suo nome dalla lista delle potenziali candidate per “mantenere l’integrità dell’organizzazione”.

Katherine ha ora ammesso che rimpiange quella dichiarazione, sostenendo che sarebbe stato meglio non dire nulla:

Avrei dovuto dire: ‘ Oh, mi sono dimenticata di inviare il mio lavoro’ perché ha creato un tale uragano che era così non necessario, e lo era davvero. Stavo cercando di fare un’osservazione un po’ sarcastiche sul materiale a mia disposizione quell’anno, ma inoltre semplicemente non sentivo il mio materiale. Non pensavo di avere qualcosa che mi garantisse persino di essere considerata per una nomination. Non ero semplicemente orgogliosa del mio lavoro.

L’ex star di Grey’s Anatomy ha aggiunto:

Non sarei mai così coraggiosa o così arrogante da rifiutare una nomination. Accetterei quella nomination se mi venisse proposta. Sarei disposta ad accettarla. Ma sapevo semplicemente che non c’era nulla che potesse realmente garantirmene una quell’anno e stavo cercando di essere, penso, onorevole. Stavo cercando di avere un po’ di integrità. Non stavo cercando di essere una cogliona.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Katherine Heigl sulle indiscrezioni che avesse rifiutato una nomination agli Emmy?

