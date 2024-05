In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 20 di Grey’s Anatomy si concluderà con il decimo episodio e la showrunner Meg Marinis e l’attrice Camilla Luddington hanno anticipato che la storia si interromperà con un cliffhanger.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Durante l’evento SeriesFest che si è svolto a Denver nel corso del weekend, i fan sono infatti stati avvertiti che devono attendersi dei momenti ricchi di tensione.

Marinis ha spiegato:

Avvicinandosi alla fine della stagione, essendo più corta con 10 episodi a causa degli scioperi, metteremo a frutto realmente quello che abbiamo iniziato nell’episodio uno alla fine della stagione. I tirocinanti che sono nei guai, Meredith che fa questa ricerca segreta, le cose che arrivano al culmine.

Camilla, interprete della dottoressa Josephine “Jo” Wilson ha aggiunto:

Si tratterà di un episodio che vi tiene incollati alla sedie con vari cliffhanger.

Nella stagione Meredith aveva ricevuto il consiglio della Dottoressa Catherine Fox (Debbie Allen) di non compiere delle ricerche non convenzionali sull’Alzheimer e potrebbe quindi perdere i fondi necessari a compiere i suoi studi, oltre a mettere a rischio la Dottoressa Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) e la Dottoressa Teddy Altman (Kim Raver).

I tirocinanti, invece, hanno compiuto un’operazione non autorizzata e i giovani medici non possono più accedere agli interventi.

Per scoprire cosa accadrà nel finale della stagione 20 di Grey’s Anatomy, tuttavia, bisognerà attendere la messa in onda dell’episodio il 20 maggio sugli schermi americani di ABC e l’arrivo in Italia su Disney+.

