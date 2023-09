La fine dello sciopero degli sceneggiatori permetterà di ritornare al lavoro e il sito Deadline ha svelato quali writers room saranno tra le prime a riaprire.

Secondo le fonti del sito, lunedì sarebbe già previsto l’inizio del lavoro su Grey’s Anatomy, Criminal Minds: Evolution per conto di ABC, mentre 20th Television ha previsto che gli sceneggiatori di 9-1-1 dovrebbero riprendere i loro turni, e Fox ha al via lo sviluppo degli script di Family Guy, Bob’s Burgers e I Simpson.

Mercoledì dovrebbero invece ritrovarsi gli autori di Yellowjackets che riprenderanno il lavoro sulla terza stagione, che era stato interrotto dopo solo un giorno a causa dello sciopero.

Nei prossimi giorni CBS prevede l’inizio del lavoro degli sceneggiatori di Ghosts, NCIS, Fire Country e The Neighborhood.

Warner Bros, invece, ha chiesto il ritorno degli autori di Abbott Elementary, The Sex Lives of College Girls, Young Sheldon, The Cleaning Lady, Rescue: Hi-Surf, Animal Control e Alert.

Lunedì riaprirà anche la writers room di Quantum Leap, la cui seconda stagione era in produzione quando è iniziato lo sciopero.

La settimana prossima ricomincia il lavoro anche su Law & Order, FBI, Law & Order: SVU.

La prossima settimana, ma in un giorno ancora da decidere, ricomincia lo sviluppo di The Mole Agent con Ted Danson, progetto targato Netflix.

HBO ha come priorità il lavoro sulle nuove stagioni di The White Lotus, Euphoria e The Last Of Us, il cui sviluppo è stato interrotto dagli scioperi.

L’obiettivo dei network sembra sia quello di recuperare il tempo perduto per poter avere nuovi episodi da girare non appena anche SAG-AFTRA raggiungerà un nuovo accordo con AMPTP.

Che ne pensate? Quali serie sperate presto di rivedere sugli schermi dopo la fine dello sciopero?

Fonte: Deadline

