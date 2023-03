La serie Grown-ish si concluderà con la stagione 6: Freeform ha infatti svelato che sarà l’ultima e sarà trasmessa suddivisa in due parti. I primi episodi debutteranno in estate e quelli conclusivi arriveranno sugli schermi nel 2024.

Lo show avrà tra le guest star della stagione finale anche Lil Yachty, Anderson .Paak e The Free Nationals. Grown-ish, prima di dire addio ai suoi fan, raggiungerà comunque quota 100 puntate.

La serie era stata ideata come spinoff di black-ish e ha come protagonista Yara Shahidi nel ruolo di Zoey, che se ne va di casa per frequentare l’università. Nella quinta stagione c’è stato un cambio di protagonista ed è stato Marcus Scribner a essere al centro della storia.

Il creatore e produttore Kenya Barris ha dichiarato:

Abbiamo trascorso quasi un decennio per raccontare le nostre storie tramite le serie “-ish” e dire che si è trattato di un viaggio fantastico sarebbe dir poco. Poter vedere Yara, Marcus e la nostra intera famiglia di grown-ish crescere di fronte a noi (e in molti modi insieme a noi) nel corso dei vari anni è stata una gioia e un onore. Dalle storie che abbiamo raccontato ai talenti che abbiamo fatto crescere e, ancora più importante, fino ai ricordi che abbiamo fatto, non potrei essere più orgoglioso di tutto quello che abbiamo raggiunto e della famiglia -ish di cui sono stato una parte.

Nel cast ci sono anche Trevor Jackson, Diggy Simmons e Daniella Perkins.

Tra i produttori ci sono Craig Doyle, showrunner della sesta stagione, Anthony Anderson e Laurence Fishburne.

Fonte: Deadline