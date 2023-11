CBS sta collaborando con Guenther Steiner, responsabile del team Haas Racing, per sviluppare una workplace comedy a camera singola ambientata nel mondo della Formula 1.

Attualmente non è stato scelto uno sceneggiatore per il progetto che avrà al centro un boss in stile Steiner.

Guenther è diventato un beniamino dei fan della Formula 1 grazie alla sua personalità e alle apparizioni nella docuserie Formula 1: Drive to Survive prodotta per Netflix che offre uno sguardo dietro le quinte, concentrandosi sulla vita dei piloti e delle corse del campionato.

La docuserie ha ottenuto il rinnovo per la sesta stagione.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sulla workplace comedy ambientata nel mondo della Formula 1 sviluppata con l’aiuto di Guenther Steiner?

Fonte: Deadline