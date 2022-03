La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

Lo scorso 24 marzo, dopo una lunga attesa da parte dei fan, ha debuttato su Paramount+ la serie, con protagonista Pablo Schreiber. Una trasposizione dell’omonimo franchise videoludico era infatti già in sviluppo nel 2005, quando sarebbe dovuta essere un film, che avrebbe dovuto dirigere primae in un secondo momento Neill Blomkamp, con Jackson come produttore. Il progetto è stato poi abbandonato l’anno successivo, a causa dell’aumento dei costi associati al progetto e all’incapacità delle tre società coinvolte, Microsoft, Fox e Universal, di trovare un accordo.

In occasione dell’arrivo della serie, Screenrant raccoglie alcuni dettagli del film mai realizzato. L’intenzione era girarlo in live action, ma come esperienza immersiva. In un’intervista rilasciata durante l’XO6 (l’evento organizzato da Microsoft, tenutosi nel 2006 a Barcellona), secondo quanto riporta Halo Fandom, Jackson aveva dichiarato:

Il film di Halo… non è un gioco, non è un film, è una combinazione dei due. Non sarà come un’esperienza di gioco tradizionale, ma non sarà nemmeno come guardare un DVD, dove ti siedi passivamente e lasci che tutto accada davanti a te.

La sceneggiatura avrebbe dovuto essere scritta da Alex Garland, regista di Ex Machina e sceneggiatore di Non lasciarmi e 28 giorni dopo. In particolare, il modo in cui sono rappresentati gli zombi in quest’ultimo film avrebbe destato la curiosità dei produttori nel capire come Garland avrebbe affrontato il celebre Flood di Halo (la forma di vita aliena parassita tra i principali antagonisti del franchise). Per quanto riguarda la trama, è Game Rant a fornirci qualche indicazione: sarebbe rimasta abbastanza vicina alla narrazione complessiva dei videogiochi. In particolare, avremmo visto l’umanità che sta perdendo una guerra contro degli alieni chiamati Covenant e poi un scopre un RINGWORLD chiamato Halo, dove incontra il vero cattivo del film, The Flood.

Infine, un’ultima curiosità: secondo Halopedia, un Warthog (uno dei più iconici veicoli della saga) completamente funzionante e guidabile era stato non solo pianificato, ma anche già costruito per il film.

Ricordiamo che in Italia Halo è disponibile dal 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky in versione originale sottotitolata, mentre lunedì 28 marzo parte su Sky Atlantic la messa in onda della versione doppiata. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Screenrant /Screenrant