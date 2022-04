La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

Una delle prossime puntate di, serie disponibile in Italia su Sky in contemporanea con l’uscita americana, metterà di fronte, ma in che modo i due si confronteranno?

Come parte della rubrica dedicata agli scoop di TV Line, sono stati svelati alcuni dettagli sul futuro incontro tra i due personaggi dello show. L’indiscrezione viene proprio da Pablo Schreiber, il protagonista della serie.

Il ​​primo confronto tra il potente Spartan e la direttrice della nave Sangheili avverrà a circa metà della stagione, che vi ricordiamo è composta da nove episodi, ecco quanto dichiarato da Schreiber sull’atteso primo incontro:

Beh è decisa a eliminarlo ed è una simpatizzante dei Covenant, quindi non potrà assolutamente andare bene per Chief!

Halo può contare su un cast composto da Pablo Schreiber (American Gods) nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone (Californication, Hotel Portofino, Designated Survivor) nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor (serie di videogiochi Halo, RWBY) nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana.

Halo è disponibile su NOW e Sky.

Fonte: TV Line