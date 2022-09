Mads Mikkelsen e Hugh Dancy sembra stiano ancora sperando nella realizzazione della stagione 4 della serie Hannibal.

A rivelarlo è stato il creatore della serie, Bryan Fuller, in un’intervista rilasciata a Screen Realm in cui ha dichiarato:

Stanno entrambi morendo dalla voglia di tornare.

Lo sceneggiatore e produttore ha inoltre condiviso qualche dettaglio di quella che potrebbe essere la trama del prossimo capitolo della storia nel caso in cui ci sia la possibilità di tornare sugli schermi. Negli episodi sarebbero presenti anche Margot Verger e Alana Bloom, interpretate da Katharine Isabelle e Caroline Dhavernas.

Fuller ha raccontato:

Siamo pronti e disposti a iniziare il lavoro. Parlo piuttosto regolarmente con Mads Mikkelsen e Hugh Dancy, ed entrambi non vedono l’ora di tornare.

Il creatore della serie ha aggiunto:

Katharine Isabelle e Caroline Dhavernas hanno un ruolo importante nella storia della quarta stagione quanto Hannibal e Will. Quindi spero che avremo la possibilità di realizzarla. Non sto guardando l’orologio perché immagino che riprenderemo la storia non appena ne avremo l’occasione e non ho dato false speranze.

La serie si era interrotta con un cliffhanger che lasciava in sospeso il destino dei due protagonisti. Hannibal e Will, tuttavia, sono sicuramente sopravvissuti e l’eventuale quarto capitolo potrebbe compiere un salto temporale. Bryan, in passato, aveva anche accennato al ritorno di Frederick Chilton.

I fan dovranno quindi rimanere ancora in attesa per scoprire se la serie tornerà sugli schermi dopo la cancellazione da parte di NBC, avvenuta nel 2015.

