I fan di Hannibal sperano da tempo nell’annuncio dell’arrivo della stagione 4, nonostante gli anni ormai trascorsi dalla cancellazione della serie, ma Hugh Dancy ha spiegato perché la sua realizzazione sembra piuttosto improbabile.

L’attore, intervistato da Collider, ha dichiarato:

L’interprete di Will Graham ha sottolineato:

Non sono esattamente sorpreso perché essenzialmente, prima di ogni altra cosa, qualcuno deve firmare un assegno piuttosto sostanzioso. Non sto parlando di me che vengo pagato, ma del costo di realizzare una stagione di una serie televisiva. Per un po’ sembrava che i servizi di streaming sarebbero stati i salvatori di tutti, ma ora ci sono dei tagli anche in quel settore. Ci sono show che sono visti da milioni di persone che non vanno oltre una seconda stagione. Quindi non ho idea di come facciano i loro calcoli.