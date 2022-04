La seriecon protagonistanon sembra aver conquistato la critica ottenendo un raro punteggio pari allo 0% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Il progetto è stato ideato come un mockumentary ambientato in una prigione britannica e l’attrice interpreta vari personaggi, oltre a essere la creatrice della comedy.

Hard Cell, dopo otto recensioni dei critici rilevati dal sito, non ha ottenuto nessuna approvazione da parte degli esperti. Tra i commenti pubblicati dai critici c’è chi ha ribadito che la serie non è divertente ed è totalmente evitabile, mentre altri sottolineano che ha le basi per essere un buono show, ma che non riesce a essere divertente.

Il pubblico sembra comunque aver apprezzato di più Hard Cell, arrivando a quota 83% di commenti positivi.

La sceneggiatrice e ideatrice Catherine Tate, nella comedy, veste i panni di vari personaggi: dalla direttrice Laura Willis che crede che la creatività porti alla riabilitazione, all’ergastolana psicopatica Big Viv. La serie si svolge nel corso di 6 settimane durante le quali le detenute preparano un musical diretto dalla ex star di EastEnders Cheryl Fergison. Le prove per lo spettacolo riuniscono un gruppo bizzarro composto da donne che cercano le proprie voci, incrementano l’autostima e consolidano le loro amicizie.



Che ne pensate? Hard Cell merita il punteggio negativo su Rotten Tomatoes?

Fonte: ComicBook