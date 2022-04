In inglese, l’espressione hard sell si usa sia per indicare una modalità di vendita aggressiva, sia per indicare un prodotto difficile da collocare sul mercato o, ancora, una persona che è difficile convincere. Presto spiegato il gioco di parole con, la nuova serie britannica ideata darecentemente approdata su Netflix. E, in effetti, lo show è tanto aggressivo nel suo umorismo un po’ slapstick, quanto difficile da vendere a un pubblico ormai abituato a un altro tipo di comicità.

La storia è semplice e accattivante: la svampita direttrice di un carcere femminile decide di coinvolgere le detenute nella messinscena di un musical. L’operazione, a suo dire, cambierà radicalmente il sistema carcerario, oltre a offrire alle recluse un nuovo scopo per cui impegnarsi. Come è facilmente intuibile, i preparativi dello spettacolo mettono in luce le molte crepe del progetto, a partire dal carattere irrequieto delle apprendiste attrici.

Risate triviali