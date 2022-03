La stagione 3 divedrà il debutto nella serie animata HBO Max didoppiato da

L’attore, che è tra i protagonisti di What We Do in the Shadows di FX, sarà Dick Grayson, il primo Robin, e l’originale ragazzo meraviglia. Dick ha cambiato nome di battaglia quando ha iniziato a combattere il crimine in solitaria, da quel momento è diventato Nightwing.

Non c’è ancora una data precisa per il debutto negli Stati Uniti della stagione 3 di Harley Quinn, ma non appena ci saranno novità ve le comunicheremo sulle nostre pagine.

La serie di Harley Quinn è purtroppo ancora inedita nel nostro paese.

Lo show può contare su un cast di doppiatori che comprende Kaley Cuoco, Lake Bell, Diedrich Bader, Tony Hale, e Alan Tudyk. La serie si è spostata su HBO Max dopo che DC Universe ha abbandonato la produzione delle serie originali.

