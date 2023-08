L’episodio 5 di Harley Quinn ha introdotto un personaggio trans e uno non binario tra le fila dei cittadini e dei cattivi di Gotham.

Il quinto episodio della nuova stagione di Harley Quinn, “Getting Ice Dick, Don’t Wait Up”, è stato importante in quanto ha introdotto un’entusiasmante formazione di nuovi personaggi.

Una delle nuove arrivata è Alysia, la coinquilina di Batgirl, doppiata dall’attrice trans Rain Valdez.

Nei fumetti, Alysia Yeoh è stata introdotta per la prima volta in Batgirl Vol 4 #1 nel 2011. Nel fumetto, Alysia è anche trans e sposata con l’attivista politico Jo Muñoz. Nell’ultimo episodio di Harley Quinn, Alysia incontra Harley e le dice che le è stata d’ispirazione durante la transizione.

Mentre Poison Ivy continua a guidare la nuova Legion of Doom, ha un nuovo gruppo di allievi: Terra (Kerry Knuppe), Volcana (Jeannie Tirado) e Tefe Holland (Vico Ortiz). Questa versione di Terra, nota anche come Atlee, ha fatto il suo debutto comico in Supergirl Vol 5 #12 nel 2007. Volcana ha debuttato per la prima volta in Superman: The Animated Series nell’episodio “Where There’s Smoke” nel 1998, e Tefe è stat* originariamente introdott* come figli* di Swamp Thing in Swamp Thing Vol 2 # 90 nel 1989.

Ortiz è meglio conosciuto per il ruolo di Jim, il pirata non binario di Our Flag Means Death, quindi non sorprende che Tefe sia non binario anche in Harley Quinn. Mentre Tefe usa i pronomi lei/loro nei fumetti, è confermato che il personaggio è bisessuale. In Harley Quinn, Jim Gordon fa un commento sul fatto che gli allievi di Ivy sono donne, e Tefe risponde: “Non siamo tutte donne, amico”.

La serie ha per protagonista Harley Quinn (Kaley Cuoco), che vuole farcela da sola a Gotham City insieme a un gruppo pazzo di criminali e amici.

La serie di Harley Quinn è purtroppo ancora inedita nel nostro paese.

Lo show può contare su un cast di doppiatori che comprende Kaley Cuoco, Lake Bell, Diedrich Bader, Tony Hale, e Alan Tudyk. La serie si è spostata su HBO Max dopo che DC Universe ha abbandonato la produzione delle serie originali.

Fonte: Comic Book