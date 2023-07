La saga di Harry Potter tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, grazie a Max, e Daniel Radcliffe ha svelato se c’è la possibilità, in occasione della serie reboot, di un suo ritorno nel magico mondo di Hogwarts, creato dalla scrittrice J.K. Rowling.

L’attore, intervistato da ComicBook, ha dichiarato:

Da quello che capisco stanno cercando di iniziare da zero e sono certo che chiunque lo realizzerà vorrà lasciare il suo segno e probabilmente non voler capire come inserire un cameo del vecchio Harry da qualche parte.