Daniel Radcliffe è tornato a parlare della serie tratta dai romanzi di Harry Potter, condividendo la sua speranza che soddisfi i fan della saga creata da J.K. Rowling,

L’attore ha dichiarato a Variety:

Sono entusiasta del progetto come spettatore. Potrò apprezzarlo insieme a tutti gli altri, possibilmente, con una prospettiva leggermente diversa.

Daniel ha aggiunto:

Il fatto che un’intera nuova generazione si avvicinerà alle storie in modo nuovo è una bella cosa. La vedranno come una serie tv, quindi probabilmente avranno il tempo di affrontare tutte le cose. Per le persone che si erano arrabbiate perché erano stati tagliati degli elementi dai film, spero che finalmente avranno la possibilità di vedere la versione completa che volevano.