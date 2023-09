Il produttore David Heyman, intervistato da Total Film, ha condiviso un piccolo aggiornamento sulla serie di Harry Potter.

Il progetto è in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming MAX, tuttavia è ancora presto per avere qualche dettaglio sul progetto.

Heyman ha dichiarato:

Per quanto riguarda Harry Potter si è all’inizio dello sviluppo. Non abbiamo nemmeno assunto uno sceneggiatore per iniziare la fase di scrittura. Ed è un po’ presto.

David ha aggiunto:

Speriamo sarà qualcosa di davvero speciale, e ci darà un’opportunità di vedere i romanzi e di apprezzare una serie che esplora i libri più profondamente.

Che ne pensate dell’aggiornamento di David Heyman sulla serie di Harry Potter?

Per ora i dettagli della serie sono ancora pochi, considerando inoltre lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori in corso che impediscono di proseguire con la stesura degli script o con il casting.

Ad aprile David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha confermato che la piattaforma Max realizzerà una serie tv che racconterà la storia di Harry e dei suoi amici con molta attenzione.

Nel team della produzione, oltre a J.K. Rowling, ci sono Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.

Fonte: GamesRadar