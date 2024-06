In occasione dei Tony Award, che gli hanno attribuito un premio, Daniel Radcliffe è stato invitato da ET a parlare della serie di Harry Potter in sviluppo per il servizio streaming Max.

Quando gli è stato chiesto di dare un consiglio da dare ai giovani attori, Radcliffe ha “rilanciato” con un consiglio ai produttori: non trattare i ragazzini come degli adulti.

“Ho un consiglio per tutti gli altri” ha risposto. “Lasciateli fare i bambini. Non riesco a immaginare come sarebbe stato girare Harry Potter nell’era dei social media. Noi siamo arrivati un po’ prima“.

