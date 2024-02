Giusto una settimana abbondante fa, Channing Dungey (responsabile a capo di Warner Bros. Tv Group) spiegava che lo studio stava attivamente cercando uno – o una – showrunner per la serie Tv di Harry Potter annunciata ad aprile del 2023.

Un aggiornamento che arrivava in seguito alla news data da Deadline secondo cui gli autori e le autrici prese in considerazione dalla major erano Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran e Michael Lesslie. Ora però è sempre Deadline ad annunciare che a guidare una shortlist che sarebbe ora composta da tre nomi, c’è Francesca Gardiner.

Gardiner Gardiner ha lavorato come consulente di produzione alla terza e quarta stagione di Succession, l’acclamata serie TV della HBO che ha trionfato agli Emmy di quest’anno. Prima di salire a bordo del team della creazione di Jesse Armstrong creation, è stata produttrice esecutiva di His Dark Materials della BBC e della HBO ed è stata co-produttrice esecutiva di Killing Eve. Inoltre ha anche scritto show come The Rook di Starz e, per Amazon, The Man In The High Castle.

La testata specifica che, a quanto pare, ci sarebbe la possibilità di veder coinvolti nel progetto più scrittori e che HBO Max, al momento, è interessato allo sviluppo di più di un’idea per la serie Tv di Harry Potter. JK Rowling sarà attivamente coinvolta nel processo di selezione delle varie proposte che verranno fatte.

Chiaramente, avrebbe perfettamente senso per WarnerBros Discovery collaborare con una creativa che ha già uno storico di collaborazioni con la HBO. D’altronde, giusto qualche giorno fa, abbiamo appreso la lista delle new entry alla regia di alcune puntate di The Last of Us 2 e in mezzo ai vari nomi ci sono quelli di filmmaker come Nina Lopez-Corrado, Stephen Williams, Kate Herron e Mark Mylod che hanno tutti lavorato a aproduzioni HBO come, andando in ordine, Perry Mason, Watchmen e il già citato Succession.

