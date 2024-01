In questi giorni, Variety ha fatto due chiacchiere con Channing Dungey (responsabile a capo di Warner Bros. Tv Group) sul futuro di molti franchise legati allo studio e sulle novità per questo e i prossimi anni.

Tra i tanti titoli di spicco di cui si è discusso non poteva mancare, ovviamente, Harry Potter, visto che l’annuncio sulla serie in sviluppo dedicata al Wizarding World che adatterà nuovamente i sette libri della saga risale allo scorso aprile.

Come vi avevamo riportato in questo articolo, la ricerca di sceneggiatori – sia inglesi che americani – è già partita e sono già tanti i nomi che si vociferano possano prendere in carico l’adattamento della saga.

Dungey si è sbilanciata ulteriormente e ha parlato nello specifico dell’esigenza di trovare prima di tutto una figura che prenda le redini dell’intero progetto, uno showrunner che curi la serie televisiva dall’inizio alla fine:

Sì, stiamo parlando con molti sceneggiatori e stiamo cercando di capire chi possa essere in grado di guidare l’intero franchise per noi. Il primo passo è capire chi possa essere questo showrunner e, una volta trovato, allora potremo parlare di casting, ma solo in seguito.

Ha poi sottolineato quale sarà un aspetto particolarmente ostcico:

La sfida in questo caso poi saranno i primi due libri, visto che i protagonisti avranno 11 o 12 anni.

Per tutte le notizie sul mondo di Harry Potter cliccate qui.

Seguiteci su TikTok!