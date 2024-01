A poco meno di un anno dall’annuncio e dopo uno sciopero che ha paralizzato Hollywood per diversi mesi, qualcosa inizia finalmente a muoversi sul fronte della serie televisiva di Harry Potter in arrivo su HBO Max.

Come riporta Deadline in esclusiva, infatti, sono partite una serie di proposte da sceneggiatori che puntano a essere i “prescelti” e ottenere l’incarico di adattare i romanzi di J.K. Rowling.

Gli sceneggiatori sono sia inglesi che americani (Steve Kloves, che adattò i film, era americano) e in effetti il sito ha appreso i primi nomi in gara, ovvero Martha Hillier (The Last Kingdom, EastEnders), Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters), Tom Moran (The Devil’s Hour) e Michael Lesslie, autore della sceneggiatura di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente.

La serie è ancora in fase embrionale, perciò il casting non partirà a breve, i prossimi mesi saranno dedicati alla ricerca di uno sceneggiatore con un’idea vincente per portare la saga sul piccolo schermo.

Un primo incontro si è già svolto a Los Angeles questa settimana, i migliori parteciperanno al prossimo incontro nel Regno Unito.

Il giornale sottolinea che HBO Max potrebbe decidere di ingaggiare più di uno sceneggiatore e si è detta aperta a sviluppare più di una serie sul mondo di Harry Potter (e quindi non solo un adattamento preciso dei libri).

Al momento non è chiaro quale sarà il coinvolgimento di J.K. Rowling dal punto di vista creativo, ma avrà comunque un ruolo nelle decisioni su tutto ciò che riguarda la serie, di cui sarà produttrice esecutiva.

Per tutte le notizie sul mondo di Harry Potter cliccate qui.

Seguiteci su TikTok!