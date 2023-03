Casey Bloys, a capo di HBO, ha confermato che conosce già i pani di Mike White per la stagione 3 di The White Lotus e ha ammesso che avrebbe voluto venissero prodotti altri episodi di Succession.

Il responsabile dell’emittente americana, durante un panel condotto da Edith Bowman durante l’evento Series Mania, ha aggiornato su due dei titoli di punta.

Bloys ha raccontato:

Mike White ci ha proposto l’idea per la terza stagione di The White Lotus ed è grandiosa. La trovo un’idea davvero divertente e ha dimostrato che è possibile realizzarla.

Il creatore della serie, inoltre, sta scegliendo per il cast delle persone conosciute, tuttavia i personaggi che affida agli attori “permette di riscoprirli o vederli sotto una nuova luce”.

Parlando di Succession, invece, Casey Bloys ha sottolineato che rispetta la decisione di Jesse Armstrong di concludere la serie con la quarta stagione. Il capo di HBO ha però aggiunto:

Ne avrei accettate di più ma è il tipo di cose che vuoi vengano decise dal creatore quando uno show sta ottenendo buoni risultati. In questo caso Jesse pensava fosse il finale giusto. Sapeva che c’è una porta aperta e lo sentiva, avrebbe potuto realizzare altre stagioni. Ma è una situazione ideale che stia scegliendo di finire come vuole, raccontando la storia che desidera. Ma se avesse detto ‘Ho in mente altre due stagioni’ avrei risposto ‘Okay, bene’.