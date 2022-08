Dopo la creatrice di Summer Camp Island, anche Stephen P. Neary, creatore di The Fungies!, ha preso posizione sui social riguardo all’eliminazione senza preavviso della serie animata da HBO Max nell’ambito di una “epurazione” più ampia che ha visto togliere dal catalogo, negli ultimi giorni, ben 36 serie di cui diversi Max Originals.

Lo scopo di questa “pulizia”, che è in corso da diverse settimane, è molteplice. Da un lato, Warner Bros. Discovery sta eliminando diversi contenuti da HBO Max e da Discovery+ in vista della fusione l’anno prossimo in un’unica piattaforma. Dall’altro, la necessità di massimizzare le rendite proponendo alcuni di questi titoli su licenza ad altre piattaforme o esclusivamente in download digitale a pagamento (come per Le Streghe). C’è però chi sospetta che la decisione sia legata anche ai tagli nei costi promessi dal CEO David Zaslav agli azionisti: mettendo un titolo fuori catalogo, infatti, si risparmia nel pagamento dei compensi residui ai creatori dello stesso.

Nei suoi tweet Neary lamenta una scarsa promozione della sua serie, e sottolinea che lui e il suo team hanno lavorato duramente durante la pandemia per assicurarsi di far uscire The Fungies! in tempo:

Ieri sera durante una lezione di disegno ho scoperto che The Fungies! sarebbe stato eliminato da Hbo Max questa settimana. Sono addolorato ma voglio approfittarne per ringraziare gli straordinari artisti e la produzione per il duro lavoro su questa serie che è un sincero sogno delirante. Abbiamo lavorato duramente durante la pandemia e speravo che la nostra diligenza sarebbe stata ricompensata con il sostegno della rete. Mi avevano promesso che la serie sarebbe andata in onda su Cartoon Network, che avrebbe spinto le visualizzazioni su HBO Max, ma appena dopo il lancio la serie è stata tolta dalla messa in onda. Praticamente nessuna promozione. Mi è stato chiesto gentilmente di parlare durante un podcast, e nel frattempo un rappresentante della compagnia controllava la registrazione affinché io non dicessi alcuno “spoiler”. […] Stanno togliendo anche serie molto più conosciute, quindi è chiaro che queste sono decisioni poco informate e basate unicamente sui soldi. Il mio cuore è con i realizzatori delle altre serie, e con gli splendidi lavori che sono stati cancellati senza nemmeno andare in onda. Continuerò a fare cose, anche se fossero solo per me. È quello che ho sempre fatto, fin da piccolo.

The Fungies! è andato in onda per tre stagioni e un totale di 80 episodi, a partire da agosto 2020. La terza stagione è uscita a dicembre del 2021.

Nel frattempo Warner Bros. Discovery ha deciso di avviare una campagna di forti sconti sia per i nuovi abbonati che per chi deve rinnovare. Chiunque si abboni per un anno entro il 30 ottobre avrà uno sconto del 30% (che sale al 42% se si guarda al prezzo mensile).

Last night during a figure drawing class I found out that The Fungies! was getting pulled from HBO Max this week. I’m heartbroken but I want to take this opportunity to thank all the amazing artists and production folks for their hard work on this sincere, fever dream of a show pic.twitter.com/hJ9DP1WvRd — Stephen P Neary (@StephenPNeary) August 18, 2022

