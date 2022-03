Una delle domande più importanti sulla nascita di Warner Bros. Discovery, il colosso dei media creato dalla cessione di WarnerMedia da AT&T a Discovery e la fusione delle due realtà, è se le rispettive piattaforme streaming HBO Max e Discovery Plus rimarranno separate, offerte in bundle insieme, oppure verranno fuse.

Oggi questa domanda trova risposta grazie al direttore finanziario di Discovery, Gunnar Wiedenfels, che diventerà CFO di Warner Bros. Discovery dopo la nascita della compagnia, prevista per metà aprile (l’acquisizione è stata infatti da poco approvata dagli azionisti Discovery). Intervenendo durante la trentesima conferenza annuale Media, Internet & Telecom organizzata da Deutsche Bank, Wiedenfels ha confermato che i piani sono quelli di combinare le due piattaforme.

Prima che ciò accada, però, vi sarà una specie di bundle nel quale gli abbonamenti verranno offerti insieme: ci vorrà infatti del tempo prima che la nuova compagnia metta insieme il know-how delle due aziende e trovi il modo migliore per far avvenire la fusione delle piattaforme. Ha spiegato Wiedenfels:

Crediamo più nel concetto di un’unica piattaforma rispetto a un bundle. Il respiro e la profondità della nostra offerta di contenuti combinata sarà fenomenale. Il punto è che, per farlo nel modo migliore restituendo la migliore esperienza utente possibile, ci vorrà del tempo. Non basterà qualche settimana – speriamo non ci vogliano anni, ma sicuramente dei mesi. Nel frattempo lavoreremo a una soluzione ad interim. Quindi faremo in modo di avere un bundle il prima possibile, magari anche un’unico login per le due piattafore, o addirittura inserendo alcuni contenuti nell’altra piattaforma, in modo da avere da subito alcuni dei benefici. Ma dovremo a livello tecnologico ci sarà del lavoro da fare per armonizzare il tutto. Per costruire un’unica piattaforma molto forte ci vorrà del tempo. Una volta che avremo per le mani WarnerMedia, avremo dei prodotti fantastici con i quali potremo pensare a delle sinergie marketing incredibili. HBO Max ha un posizionamento più premium e maschile, mentre Discovery guarda più al pubblico femminile. Discovery ha un engagement più quotidiano, mentre il contenuto di HBO Max ha più un taglio da “evento”. Messi insieme, penso che creeremo una piattaforma davvero completa, che piacerà a giovani, adulti, maschi, femmine.

Negli Stati Uniti la piattaforma Discovery Plus viene proposta a 4.99 dollari al mese nella versione con pubblicità, 6.99 in quella senza; HBO max invece viene proposta a 9.99 dollari con la pubblicità e 14.99 dollari senza. Discovery Plus ha attualmente 22 milioni di abbonati nel mondo, HBO Max 73.8: insieme, puntano a raggiungere i 100 milioni molto presto.

Ricordiamo che in Italia esiste già Discovery Plus, mentre HBO Max non è stata ancora lanciata per via degli accordi in essere con Sky, che scadranno nel 2025. Sarà interessante capire come verrà implementata questa nuova piattaforma nel nostro paese: è possibile che arrivi in contemporanea con il resto del mondo e semplicemente non includa i contenuti HBO concessi a Sky. Vi terremo aggiornati!

