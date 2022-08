Un’altra serie DC prevista per HBO MAX è stata cancellata da Warner Bros. Discovery prima di arrivare sugli schermi, anche se stavolta pare non c’entrino i tagli che hanno portato alla cancellazione di un film come Batgirl nonostante fosse vicino al completamento. Si tratta di Strange Adventures.

È lo stesso Kevin Smith a rivelare nel suo podcast Hollywood Babble-On che la serie era stata cancellata già da tempo, ben prima che Warner Bros. Discovery definisse e annunciasse il recente cambiamento di strategia. Il regista ha ammesso che la cancellazione del progetto “ha senso”. Smith doveva scrivere assieme a Eric Carrasco dieci episodi per quella che doveva essere una serie antologica, ma lo sviluppo si è fermato prima ancora che entrasse in produzione. È stato proprio Carrasco a confermarlo a Smith mentre questi strava scrivendo un episodio della serie.

Il progetto doveva portare alla luce personaggi DC meno popolari, inclusi Bizarro (che nei sogni di Smith doveva essere interpretato da Nicolas Cage, ma non si è mai arrivati a una trattativa), Perry White e Jimmy Olsen. Il budget sarebbe stato di 16/20 milioni di dollari a episodio, una cifra spropositata (su stessa ammissione di Smith) per una serie che forse non sarebbe interessata a nessuno: “Nessuno conosce per forza questi personaggi, e la serie sembrava veramente troppo costosa”.

Nello stesso podcast, Smith ha anche detto che è possibile che anche Green Lantern, la serie di Greg Berlanti su Lanterna Verde, sia stata fermata. Tuttavia, secondo quanto riporta TVLine, un portavoce di HBO Max ha confermato che la lavorazione di Green Lantern è ancora decisamente attiva e che la serie non è stata cancellata ma è tra i progetti futuri della DC.

Ricordiamo che Green Lantern è stato scritto da Greg Berlanti e Marc Guggenheim, con Finn Wittrock che dovrebbe interpretare Guy Gardner, la prima Lanterna Verde, e Jeremy Irvine in trattative per la parte di Alan Scott.

Vi terremo aggiornati!