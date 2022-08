I licenziamenti continuano: dopo l’annuncio dei dati trimestrali (in cui sono stati comunicati 3.4 miliardi di dollari di perdite) e le voci che si rincorrevano su un ridimensonamento di alcune aree di HBO Max, era inevitabile che Warner Bros. Discovery diminuisse l’organico di una divisione che presenta non poche ridondanze con Discovery+, in vista della fusione tra le due piattaforme prevista per l’estate del 2023.

L’azienda ha quindi annunciato il licenziamento del 14% degli impiegati tra HBO e HBO Max, per un totale di circa 70 persone principalmente nell’ambito dei contenuti nonscripted (soprattutto reality, di cui Discovery+ si occupa già), ma anche acquisizioni, casting e marketing.

Nel frattempo, secondo quanto rivela l’Hollywood Reporter, Casey Bloys e la dirigenza di Warner Bros. Discovery stanno dibattendo sul nuovo nome che dovrà avere la piattaforma streaming che fonderà HBO Max e Discovery+. Sembra che uno dei suggerimenti principali sia quello di abbandonare la parola HBO, per abbracciare un termine più ampio e generalista.