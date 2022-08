Warner Bros. Discovery ha fatto un’altra purga di titoli sulla piattaforma streaming HBO Max, e alcuni di questi titoli sono addirittura degli HBO Max Originals, prodotti appositamente per la piattaforma. La cosa potrebbe non interessare il lettore italiano, visto che HBO Max non esiste ancora da noi, ma è particolarmente interessante perché evidenzia la strategia piuttosto spietata con cui il team di David Zaslav sta affrontando il complicato processo con cui, a luglio del 2023, si procederà con l’inaugurazione di un’unica piattaforma (il cui nome è ancora al vaglio) che unirà Discovery+ e HBO Max.

In questa fase preparatoria, alcuni contenuti vengono rimossi da entrambe le piattaforme per sfruttarli al meglio con licenze più redditizie o vendendoli in SVOD (come il caso di film come Le Streghe, disponibile ora solo in download digitale), mentre contenuti di una o dell’altra piattaforma vengono trasferiti (su HBO Max, per esempio, è stata inserita una selezione di reality del portfolio Magnolia).

Tra le serie Max Originals eliminate in questi giorni è incluso l’apprezzato Genera+ion, la comedy animata per adulti Close Enough e il programma per bambini The Not-Too-Late Show With Elmo. Eliminati anche diversi reality e diverse serie tv animate tra cui Aquaman: King of Atlantis, Little Ellen e Summer Camp Island, per un totale di ben 35 titoli.

La reazione della creatrice di Summer Camp Island Julia Pott è stata la prima a emergere sui social, ed è piuttosto piccata:

Abbiamo lavorato cinque anni per realizzare 100 episodi animati. Abbiamo lavorato fino a notte fonda, abbiamo dato tutto, eravamo una famiglia di artisti che ha lavorato duramente e che voleva fare qualcosa di bello, e HBO Max ha appena tolto tutti gli episodi dal catalogo come niente. L’animazione non è niente!

Il timore è che gli ultimi 20 episodi che compongono la sesta e ultima stagione, nonostante siano praticamente pronti, non verranno proprio distribuiti, come sottolinea Ryan Pequin, che ha lavorato a Summer Camp Island:

In un altro tweet, Pott sottolinea quanto segue:

Abbiamo lavorato durante la pandemia per realizzare 20 episodi lineari che erano tra i migliori che abbiamo mai realizzato. Non vedo l’ora che li vediate, LI VEDRETE. NON MI FERMERÒ.

La serie era andata in onda per le prime due stagioni su Cartoon Network, per poi migrare su HBO Max a dicembre del 2020. Nel dicembre del 2020 sono arrivati in piattaforma tutti e 15 gli episodi della quinta stagione.

