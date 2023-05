Amazon ha svelato che arriverà su Prime Video la nuova serie coreana HeartBeat, con protagonista Ok Taec-yeon.

Il progetto è prodotto dall’emittente coreana KBS e debutterà in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo a partire dal 26 giugno. La serie è composta da 16 puntate, distribuite settimanalmente nelle giornate di lunedì e martedì.

In HeartBeat, Ok recita accanto a Won Ji-an. L’attore ha la parte di un vampiro che dorme in una bara per 100 anni nella speranza di poter scoprire cosa vuol dire avere un vero amore, venendo però svegliato un giorno da una donna glaciale, ma affascinante, interpretata da Won, che non ha tempo per una storia d’amore.

David Simonsen, direttore di Prime Video, Southeast Asia, ha dichiarato:

Siamo assolutamente deliziati dal poter collaborare con una delle emittenti principali coreane. L’opportunità di lavorare con i creatori di KBS segna una tappa importante per noi e siamo entusiasti che un titolo come HeartBeat, che spazia tra vari generi, soddisferà la voglia degli spettatori di vedere contenuti coreani di alta qualità. Questo annuncio ribadisce realmente il nostro impegno nell’espandere la nostra offerta di titoli coreani su Prime Video.

Lee Hyun-suk, regista della serie, ha aggiunto:

HeartBeat esplora l’idea che i vampiri vengano completamente dissanguati dagli umani. Come sarebbe la vita dei vampiri coreani nel ventunesimo secolo? Questa storia, nata dall’immaginazione, offrirà divertimento, risate e toccherà il cuore degli spettatori.

Che ne pensate? Guarderete la serie coreana HeartBeat su Prime Video?

Fonte: Deadline

