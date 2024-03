Olivia Colman ha parlato della stagione 3 di Heartstopper, la serie Netflix in cui interpreta la madre di Nick (Kit Connor), spiegando perché non ha potuto tornare sul set delle prossime puntate.

L’interprete di Sarah Nelson è stata molto apprezzata nei primi episodi per il modo in cui ha reso emozionante la scena in cui il figlio le confessa di essere bisessuale.

Colman, intervistata da Forbes, ha raccontato:

Non ho potuto recitare nella stagione 3. Non sono riuscita a inserirla tra i miei impegni. Sto malissimo per quanto accaduto.

Olivia ha quindi aggiunto:

Mi sembra di aver fatto parte di una delle cose più meravigliose in cui sono stata coinvolta.

L’attrice ha inoltre sottolineato che non le dispiacerebbe ritornare per una quarta stagione o uno spinoff:

Okay! Parlerò con i produttori. Se mi coinvolgeranno avvisandomi in anticipo, forse riuscirò a realizzarla, sì!

Il cast di Heartstopper comprende Kit Connor nel ruolo di Nick, Joe Locke nel ruolo di Charlie, Corinna Brown nel ruolo di Tara, Kizzy Edgell nel ruolo di Darcy, William Gao nel ruolo di Tao e Yasmin Finney nel ruolo di Elle.

Basata sul romanzo grafico omonimo di Alice Oseman, la prima stagione del dramma LGBTQ+ è uscita nel 2022 ottenendo recensioni entusiastiche e ottenendo subito un doppio rinnovo. La serie ha ottenuto cinque Children’s and Family Emmy Awards.

Fonte: Forbes

