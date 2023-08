La stagione 2 di Heartstopper è arrivata sugli schermi di Netflix e la storia tratta dalla graphic novel di Alice Oseman ha delle differenze rispetto a quella originale.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non avete visto le puntate.

Il sito ScreenRant ha riportato dieci dettagli che sono stati cambiati nell’adattamento della storia di Nick e Charlie.

Nella serie si dà spazio alle conseguenze del rapporto avuto in passato tra Ben e Charlie. Il giovane, dopo una relazione che finisce rapidamente con Imogen, prova a riconquistare Charlie che, tuttavia, lo respinge ricordandogli il suo comportamento negativo.

Tra le pagine Ben “scompare” dopo la fine della sua relazione con Charlie.

Nella stagione 2 si seguono i problemi in famiglia affrontati da Darcy, in particolare con la madre, che la portano a scappare di casa prima del ballo scolastico. Dopo aver raccontato quanto accaduto a Tara, la coppia compie una dichiarazione d'amore. La graphic novel dà meno spazio ai problemi affrontati da Darcy che, in ogni caso, Tara conosce già.

Nella serie si assiste all’evoluzione del sentimento che lega Elle e Tao, in particolare durante la gita a Parigi. L’amicizia tra i due personaggi nella graphic novel, invece, non assume contorni romantici fino alla gita a Parigi dei giovani.

Nei volumi, inoltre, Elle non prova a cambiare scuola e non deve trasferirsi all’istituto d’arte, elemento che sembra ideato per aumentare la tensione riguardante la sua sfera sentimentale.

Nella stagione 2 si mostra inoltre Isaac alle prese con la sua asessualità. Tra le pagine è Aled a rivelare a Charlie che ha un fidanzato mentre sono a Parigi.

Nella serie Nick e Charlie incontrano Stéphane, il padre di Nick, mentre sono a Parigi. Nell’opera originale, invece, i ragazzi non lo incontrano mai, rimanendo una figura di padre sempre assente

Nella graphic novel non sono poi presenti falò in spiaggia o balli scolastici.

Nella seconda stragione Tao svela a Charlie il motivo per cui ha rivelato la sua sessualità, ovvero il fatto che stesse parlando a voce troppo alta con Isaac nel corridoio. Tao chiede scusa all’amico e viene immediatamente perdonato.

Tra le pagine, invece, Aled svela a Charlie cosa ha fatto Tao e il protagonista non lo perdona immediatamente.

Nei nuovi episodi viene poi introdotto un nuovo studente, James, ma la sua presenza non è particolarmente rilevante. Nell'opera originale è invece la persona che Charlie si rifiuta di baciare durante Obbligo o verità.

Che ne pensate delle differenze tra la stagione 2 di Heartstopper la graphic novel originale?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant

