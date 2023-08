Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie TV più viste in Italia ritroviamo Avvocato di difesa (The Lincoln Lawyer) con la seconda parte della seconda stagione. La serie originale Netflix, basata sul romanzo “La lista” di Michael Connelly e con protagonista Manuel Garcia-Rulfo, sta dimostrando un certo appeal nei confronti del pubblico, ostacolando la prima posizione di Heartstopper in molti paesi. Al secondo posto troviamo la docuserie originale Le ultime ore di Mario Biondo. Terza posizione per la miniserie spagnola, con Anna Castillo, Il racconto perfetto, che racconta di “Margot che, dopo essere fuggita, il giorno delle proprie nozze, si ritrova completamente allo sbando. Non sa però che David e la sua magnifica confusione potrebbero aiutarla a ritrovare la via.”

In Italia, Heartstopper si deve accontentare del quarto posto, sebbene avesse raggiunto la prima posizione dopo poche ore dal debutto. Per fortuna, la serie potrà beneficiare del resto del mondo per avere migliori soddisfazioni. Quinta posizione per Il sarto, tornata settimana scorsa con la nuova stagione. Scende al sesto posto la seconda parte della terza stagione di The Witcher, episodi che salutano definitivamente Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia: un risultato non propriamente in linea con le precedenti stagioni. La settimana scorsa, The Witcher aveva ottenuto 7,800,000 di visualizzazioni (59,000,000 di ore viste). Per fare un confronto, la seconda settimana di sfruttamento de Il Colore delle Magnolie ha fatto totalizzare alla serie 5,300,000 di visualizzazioni (45,900,000 di ore viste). Considerando i budget delle due serie messi a confronto, non è difficile immaginare quanto Netflix sia felice di aver realizzato l’ennesima serie romantica ambientata in una piccola cittadina americana.

Dopo l’ottima performance nel nostro paese, torna la serie crime sudafricana Fascino fatale con i nuovi episodi. Effetto nostalgia per Paso Adelante, la popolare serie spagnola del 2007 che andava in onda su Italia Uno, è ora finalmente su Netflix e in ottava posizione. Chiudono Mare Fuori e la nuova stagione dell’anime d’azione Baki Hanma.

Tra i film più visti troviamo il tedesco Paradise, che settimana scorsa ha totalizzato 8,100,000 di visualizzazioni, ottenendo facilmente la prima posizione dei film non in lingua inglese più visti al mondo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Avvocato di difesa (The Lincoln Lawyer) – (Originale Netflix) Heartstopper (Originale Netflix) Le ultime ore di Mario Biondo (Originale Netflix) Il racconto perfetto (Originale Netflix) Il sarto (Originale Netflix) The Witcher (Originale Netflix) Fascino fatale (Originale Netflix) Paso Adelante Mare Fuori Baki Hanma (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Paradise (Originale Netflix) Operazione Soulcatcher (Originale Netflix) Project X-traction Shark – Il primo squalo Hercules – La leggenda ha inizio Le storie di Ladybug e Chat noir: Il film (Originale Netflix) La felicità per principianti (Originale Netflix) Pelé Total Recall – Atto di forza xXx: Il ritorno di Xander Cage

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti:

# TV Shows Movies 1 Avvocato di difesa Fatale 2 Heartstopper River Wild 3 Il colore delle magnolie La felicità per principianti 4 The Witcher Hidden Strike 5 Un cuento perfecto Poisoned: The Dirty Truth About Your Food 6 Fisk Non-Stop 7 Suits Fast Five 8 Om Nom Stories Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie 9 Quarterback The Fast and the Furious 10 How to Become a Cult Leader Cattivissimo me 2

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 6 agosto 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 6 agosto 2023:

