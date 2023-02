Heartstopper: Alice Oseman sa come finirà la serie e promette che nella stagione 2 conosceremo meglio Isaac

Alice Oseman, creatrice della serie, ha ammesso che sa già quale sarà la fine di Heartstopper e come si concluderà la storia di Nick e Charlie, anticipando inoltre che nella stagione 2 ci sarà più spazio per Isaac.

La sceneggiatrice, intervistata da Attitude Magazine, ha dichiarato:

So da tantissimo tempo esattamente come si concluderà Heartstopper. Sarà davvero molto utile avere quell’epilogo come un punto finale da tenere in considerazione mentre gettiamo le basi per arrivarci.

Tra le pagine non si è ancora conclusa la storia e il quinto volume non è ancora stato pubblicato. Alice ha spiegato:

Non anticiperò nulla, ma si tratta di un lieto fine. Penso che tutti lo sappiano.

Negli episodi della seconda stagione, secondo quanto rivelato da Oseman, si scopiranno nuovi dettagli riguardanti Isaac, interpretato da Tobie Donovan:

C’è molto di più su di lui rispetto a quanto abbiamo già visto. Non vedo realmente l’ora di vedere più dettagli della sua storia nelle prossime stagioni.

Netflix ha infatti già rinnovato il progetto per due stagioni dopo il successo ottenuto dalla prima. Le riprese delle nuove puntate si sono concluse, ma la piattaforma di streaming non ha rivelato quando debutteranno in streaming.

Che ne pensate? Siete felici che Isaac avrà maggior spazio nella stagione 2 di Heartstopper?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine