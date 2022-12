Apple TV+ ha condiviso le prime foto e annunciato la data di uscita della serie Hello Tomorrow!, la nuova dramedy composta da 10 episodi di mezz’ora ciascuno, interpretata e prodotta dal vincitore di premi Emmy e Critics Choice Billy Crudup (The Morning Show).

Il debutto avverà su Apple TV+ il 17 febbraio con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 7 aprile.

Ambientato in un mondo retro-futuro, Hello Tomorrow! segue le vicende di un gruppo di venditori ambulanti che vendono multiproprietà lunari. Billy Crudup interpreta Jack, un venditore di grande talento e ambizione, la cui fede incrollabile in un domani più luminoso è fonte di ispirazione per i suoi colleghi, rivitalizza i suoi clienti più disperati, ma minaccia di lasciarlo pericolosamente perso nel sogno stesso che lo sostiene.

Ecco le foto:

Nel cast che affianca Crudup troviamo Haneefah Wood (Truth Be Told, Giorno per giorno), Alison Pill (Loro, The Newsroom), Nicholas Podany (Harry Potter e la maledizione dell’erede), Dewshane Williams (The Umbrella Academy, In the Dark), il vincitore dell’Emmy Award Hank Azaria (Brockmire, Ray Donovan), Matthew Maher (Our Flag Means Death) e la candidata all’Oscar Jacki Weaver (Il lato positivo, Animal Kingdom).

Hello Tomorrow!, prodotta da MRC Television, è co-creata da Amit Bhalla e Lucas Jansen. Stephen Falk (You’re the Worst), Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), Bhalla e Jansen sono i produttori esecutivi insieme a Billy Crudup, mentre Blake Griffin, Ryan Kalil e Noah Weinstein sono produttori esecutivi per conto di Mortal Media.

Che ne pensate delle foto e della data di uscita di Hello Tomorrow!, con star Billy Crudup? Seguirete la serie?

Fonte: Apple TV+