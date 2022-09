Nel lungo speciale pubblicato da EW dedicato a His Dark Materials 3 vengono svelate diverse anticipazioni e retroscena sulla terza e ultima stagione della serie tratta da Il cannocchiale d’ambra, ultimo romanzo della saga di Queste Oscure Materie di Philip Pullman.

Nell’articolo si svela, tra le altre cose, che nel primo degli otto episodi in uscita a dicembre (in Italia su Sky e in streaming su NOW) verrà mostrata una “splendida leggenda illustrata” che spiegherà l’origine e il ruolo degli angeli nella mitologia della serie. Gli angeli avevano fatto il loro debutto nel finale della seconda stagione, anche se in maniera poco chiara (una palla di luce), e come spiega la showrunner Jane Tranter il design umanoide a sei ali non è cambiato da allora: “Non ci siamo allontanati da quella forma delle ali, anche se all’epoca del finale della seconda stagione non eravamo ancora pronti a svelare interamente il loro aspetto”.

Nella terza stagione verranno interpretati da Kobna Holdbrook-Smith (Balthamos), Simon Harrison (Baruch) e Chipo Chung (Xaphania), che saranno i tre angeli ribelli. Spiega la protagonista Daphne Keen: “Il makeup è incredibile. Ricordo che quando ero sul set con Chip Chung non riuscivo letteralmente a guardare altro. Era inquietante. Non riuscivo a smettere di guardarli, avevano un aspetto davvero assurdo”.

Nei romanzi gli angeli sono descritti come “fatti interamente di luce”, cosa impossibile da restituire in televisione, e la showrunner voleva evitare l’effetto “campanellino”: “Non ho nulla contro Campanellino, la trovo pazzesca. Ma questi sono angeli. Quindi quando prendono forma corporea, gli angeli hanno un aspetto diverso: occhi, testa, pelle diverse dagli uomini, è come se luccicassero. Ma hanno una specie di uniforme, come a indicare che non appartengono al nostro mondo. Non sono nudi”.

Gli angeli verranno aizzati contro l’Autorità da Lord Asriel, che tornerà nella terza stagione e creerà un vero e proprio esercito. Molto di quello che succede nei libri, però, viene raccontato fuori campo, e quindi per tradurlo nella serie lo sceneggiatore Jack Thorne ha creato un nuovo angeli, Alarbus, che interagirà con Asriel “per aiutare a contestualizzare ciò che accade nel Regno dei Cieli”.

Tranter sottolinea poi che questa stagione sarà molto più ambiziosa delle precedenti, sia sul fronte produttivo che proprio in termini di trama (dopotutto ci sono degli… angeli). Keen concorda: “La terza stagione è incredibile. È in assoluto la cosa più strana che abbia mai girato. Abbiamo visitato delle location stranissime, abbiamo girato scene surreali in cui si parla di angeli e di dio e di cose di questo tipo. È stata strana da girare, e le scenografie e tutto il resto erano incredibili. Le prime due stagioni erano fantastiche, ma questa sarà su un altro livello”.

Otto gli episodi in cui sarà divisa la stagione: la regia dei primi due episodi sarà di Amit Gupta, mentre Charles Martin e Weronika Tofilska si occuperanno degli altri sei.

Trovate tutte le informazioni su His Dark Materials nella nostra scheda.