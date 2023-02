Hulu ha rinnovato la serie tv animata per adulti Hit Monkey per una stagione 2, in arrivo prossimamente.

La nuova stagione vedrà Hit-Monkey e Bryce viaggiare dal Giappone a New York City. Fred Tatasciore dà la voce a Hit-Monkey. Il resto del cast vede il ritorno di Olivia Munn nei panni di Akiko Yokohama, Jason Sudeikis nei panni di Bryce e Ally Maki nei panni di Haruka. Inoltre, Leslie Jones si unirà allo show per la seconda stagione in un ruolo non ancora rivelato.

Data la chiusura di Marvel TV, Hit Monkey non riporterà più Marvel nel titolo come potete vedere nella clip di annuncio qui sotto:

More hits. More monkey. Season 2 of Hit-Monkey is coming soon! pic.twitter.com/KySB8yIb6V — Hit-Monkey (@hitmonkey) February 2, 2023

La serie è stata co-creata da Josh Gordon e Will Speck, ed è prodotta da Joe Quesada. Gordon ha descritto il protagonista come un personaggio violento e dalla forte tempra mentale ma anche profondamente ferito e innocente.

Al centro della trama c’è una scimmia che, dopo lo sterminio della sua comunità, unisce le forze con il fantasma di un assassino americano e insieme iniziano a farsi strada tra il mondo della Yakuza.

Jason Sudeikis interpreta Bryce, un assassino che ha compiuto delle scelte negative e annega il suo dolore nel lavoro, viaggiando e giocando d’azzardo. Dopo la sua morte, il fantasma di Bryce collabora con Monkey per andare in cerca di vendetta. Bryce è un terribile mentore con una prospettiva cinica sul mondo, anche se deve cercare di completare la sua missione e aiutare Monkey a diventare chi dovrebbe.

Fonte: Variety