Un’estate fa, miniserie diretta da Davide Marengo e Marta Savina per Sky, è un racconto fantastico più che fantascientifico, in cui il protagonista riesce a ritornare indietro nel tempo.

Elio, il protagonista interpretato nel presente da Lino Guanciale, torna all’estate della sua giovinezza del 1990, momento cruciale della sua vita, in cui ha avuto l’occasione di capire un grande mistero che ha rivoluzionato l’esistenza dei suoi amici.

Filippo Scotti, che invece ha interpretato Elio da ragazzo, racconta nel corso dell’intervista “A casa di Alò” in che modo ha affrontato questo ruolo di giovane-vecchio:

Ho pensato: quante cose posso evitare di fare partendo dalla sceneggiatura per far sì che il mio lavoro sia più semplice? Ho voluto fare due, tre passi indietro rispetto all’entusiasmo del gruppo dei giovani amici del passato, diventando più contegnoso. Ho cercato la strada dell’evocazione più che dell’imitazione del personaggio adulto interpretato da Lino, con cui abbiamo avuto un confronto informale all’inizio delle riprese, durante un veloce aperitivo per conoscerci.