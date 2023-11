Nel corso della videointervista “A casa di Alò” condotta da Francesco Alò, Filippo Scotti rievoca gli anni del liceo e fa un bilancio dei progetti del presente – il più recente è Un’estate fa, miniserie diretta da Davide Marengo e Marta Savina per Sky – e poi si ferma a raccontare la sua formazione, soprattutto il momento in cui ha capito di poter fare nella vita l’attore:

Sono convinto di questa scelta da molto tempo, da quando avevo 16 anni, nel momento in cui ho iniziato a lavorare. L’ho realizzato quando facevo le matinée di uno spettacolo, Il marchese di Collino, uno spettacolo per ragazzi sulla Costituzione italiana, e non andavo dunque a scuola. I miei mi ammonivano: “Domani hai greco!”, ma la mia risposta era che dovevo lavorare. Era un modo per evadere e, al tempo stesso, fare qualcosa che mi motivasse davvero. Da lì ho iniziato a lavorare con il Teatro Bellini. Ora potevo dire ai miei amici più stretti di venirmi a vedere a teatro. Il liceo è finito con 70/100, e in famiglia tirarono un sospiro di sollievo…”