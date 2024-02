Holly, romanzo di Stephen King uscito nel 2023, diventerà una serie tv.

Lo show sarà prodotto da Jack Bender che di King è decisamente un esperto. Bender infatti si era già occupato della serie CBS Under the Dome, di Mr. Mercedes e, ancora, aveva prodotto due episodi di The Oustider. Ora prenderà le redini del nuovo progetto. Racconta al Printers Row Lit Fest di Chicago:

È la gioia di raccontare storie e crearle con un gruppo di persone. Questo è uno dei migliori aspetti nel fare televisione, quando stai collaborando con persone fantastiche su materiale a cui tieni. Ho avuto la fortuna di conoscere e lavorare con Stephen King, parlando di scrittori. Il suo nuovo libro, Holly, tra l’altro, è fantastico. Stiamo per realizzare una serie basata su di esso. Non l’abbiamo ancora annunciato.

Ci sarà probabilmente da attendere ancora un po’, dal momento che Bender è adesso impegnato con la serie horror From, dopo la quale adatterà un altro lavoro di King: The Institute. Dice lui stesso:

Adatterò anche il suo libro The Institute dopo aver finito From. Ma Stephen è davvero straordinario. È un uomo in maglietta e cappello. È il genio meno presuntuoso che abbia mai incontrato.

Holly racconta la storia dell’investigatrice privata che ha fatto la sua prima apparizione in Mr. Mercedes. Il caso in cui si troverà coinvolta questa volta riguarda delle misteriose sparizioni e una coppia di ottuagenari davvero troppo sospetta.

Seguici anche su TikTok!

FONTE: cinemablend