House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio di House of the Dragon è disponibile su NOW e contiene una scena molto cruenta, di cui lo showrunner ha svelato i retroscena. Ovviamente, se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura così da non subire alcuno spoiler.

Miguel Sapochnik, showrunner e regista dell’episodio, ha parlato nel dettaglio della cruenta scena del parto dove Aemma, la moglie di Viserys, muore mentre da alla luce il piccolo Baelon, che purtroppo morirà poco dopo.

Aemma dice: “Il letto del bambino è il nostro campo di battaglia“. Abbiamo ritenuto che fosse un modo interessante per esplorare il fatto che per una donna in epoca medievale, il parto era violento. È pericoloso come sembra. Hai una probabilità del 50/50 di farcela. Molte donne non ce la fanno. Se gli fosse data la possibilità, il padre preferirebbe il figlio alla madre poiché un taglio cesareo la ucciderebbe. Era una parte estremamente violenta della vita a quei tempi. Abbiamo un certo numero di nascite nello show e fondamentalmente abbiamo deciso di dare loro temi diversi ed esplorarli da prospettive diverse. Nello stesso modo in cui abbiamo affrontato un sacco di battaglie in Game of Thrones, dove ogni volta ho cercato di mettere un punto diverso, così che non fosse sempre la stessa cosa, anche perché non penso che mettere sullo schermo un mucchio di violenza per il bene della stessa faccia il meglio per il mondo.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile da oggi 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

