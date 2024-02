La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La seconda stagione di House of the Dragon è attesa per quest’estate, come confermato dalla HBO nel teaser trailer diffuso a dicembre. Secondo Redaian Intelligence, le riprese della stagione sono ripartite all’inizio del mese e si protrarranno fino a marzo, principalmente a causa di una grande battaglia che sarà parte importante della trama.

Stando a Redaian Intelligence, la battaglia in questione potrebbe essere quella di Rook’s Rest, in italiano Battaglia di Riposo del Corvo, che si dice sia stata girata nell’arco di due settimane ad agosto. Anche se la battaglia non rappresenta l’unico obiettivo dei reshoot, sembra essere uno dei maggiori impegni della produzione.

Queste riprese aggiuntive influiranno sulla data di uscita della seconda stagione? È improbabile, considerando che Casey Bloys, dirigente della HBO, dichiarò a gennaio che la nuova stagione sarebbe arrivata “all’inizio dell’estate”. Questo suggerisce che fosse a conoscenza delle imminenti riprese aggiuntive al momento della sua dichiarazione.

Dove eravamo rimasti con House of the Dragon?

Alla fine della prima stagione di House of the Dragon, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) sarebbe dovuta diventare la legittima sovrana dei Sette Regni, dopo essere stata nominata dal suo defunto padre, Re Viserys (Paddy Constantine). Purtroppo, le cose si mettono male quando la regina Alicent (Olivia Cooke) incorona suo figlio Aegon (Tom Glynn-Carney) come nuovo re. La stagione si conclude con l’uccisione, da parte di uno dei figli di Alicent, di uno dei figli di Rhaenyra, innescando una guerra che si preannuncia esplosiva nella seconda stagione.

