La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Sono iniziate ai Leavesden Studios le riprese aggiuntive della seconda stagione di House of the Dragon: dureranno due o tre settimane, secondo quanto riporta Redanianintelligence.

Le riprese aggiuntive sono una pratica comune per i blockbuster, ma nel caso di House of the Dragon è comprensibile che la HBO abbia deciso di tenere una sessione aggiuntiva visto che buona parte della produzione della seconda stagione si è svolta in pieno sciopero degli sceneggiatori, quindi senza la possibilità di apportare modifiche agli script durante le riprese.

All’epoca, George R.R. Martin aveva spiegato ai suoi fan che la produzione della seconda stagione sarebbe proseguita senza rallentamenti nonostante lo sciopero in quanto i copioni erano stati scritti e revisionati mesi prima dell’inizio delle riprese, che sono durate da aprile a settembre.

Queste tre settimane serviranno quindi per girare scene di raccordo o rigirare alcune sequenze che hanno bisogno di essere aggiustate. Non ci saranno quindi rallentamenti: giusto qualche tempo fa Casey Bloys della HBO aveva confermato che la serie tornerà in estate.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.