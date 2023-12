La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Poco fa, abbiamo riportato, in merito ad House of the Dragon 2, quello che George R. R. Martin ha scritto nel suo blog al ritorno dal tour di due settimane effettuato in Inghilterra sul set della “sua” serie (ECCO I DETTAGLI).

Ma lo scrittore statunitense non si è limitato a parlare degli imponenti set e di quello che possiamo attenderci dai primi due episodi della seconda stagione. Dopo aver svelato, qualche settimana fa, che la terza stagione era quasi pronta a entrare in fase di pianificazione, ora ci regala una dichiarazione anche più esaltante: i lavori per le stagioni 3 e 4 di House of the Dragon sono già in corso!

Nonostante HBO non abbia ancora ufficialmente confermato le nuove stagioni dello show, nel corso della sua visita londinese, Martin ha anche potuto discutere del cammino futuro della produzione insieme allo showrunner, Ryan Condal, e al team di sceneggiatori:

Non ho solo fatto dei giri nei set, però. Ho trascorso anche due giorni chiuso in una stanza con Ryan Condal e il suo staff di scrittori (Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock e Philippa Goslett) parlando delle terza e quarta stagione di House of the Dragon. Sono state discussioni vivaci e divertenti, e abbiamo fatto un bel po’ di lavoro… anche se due giorni non sono stati affatto sufficienti! C’è così tanto da affrontare che neanche venti giorni sarebbero stati sufficienti!

