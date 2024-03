La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

JB Perrette, a capo della divisione global streaming & games di WarnerBros Discovery, ha confermato che House of the Dragon 2, la seconda stagione della serie prequel di Game of Thrones, debutterà a giugno del 2024 su HBO e Max. Non è stata indicata una data precisa, ma è stato sostanzialmente ribadito quello che già il capo della HBO Casey Bloys e il CEO di WarnerBros Discovery David Zaslav avevano svelato tempo fa, ovvero che House of the Dragon 2 sarebbe uscita a inizio estate.

Presumibilmente, come da prassi con produzioni HBO di questo tipo, la seconda stagione della serie arriverà in contemporanea anche da noi su Sky e NOW.

Intervenendo alla conferenza di Morgan Stanley, Perrette ha detto:

Guardando ai prossimi 12-18-24 mesi, abbiamo in arrivo tutti e quattro i nostri più grandi franchise HBO: la seconda stagione di House of the Dragon uscirà a giugno, poi toccherà a The Last of Us, Euphoria e White Lotus.

Ha poi spiegato che la strategia messa in atto da Casey Bloys è indirizzata a sfruttare le IP più grandi della Warner Brothers, quindi “meno di Winning Time o di Julia e più The Penguin dall’universo DC, che approderà su Max questo autunno dall’Universo DC, una serie su Dune e una basata sull’incredibile franchise di The Conjuring. Abbiamo molto di più di quello che chiamiamo quattro quadranti, che si rivolge a tutti. IP grandi e conosciute”.

Dove eravamo rimasti con House of the Dragon?

Alla fine della prima stagione di House of the Dragon, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) sarebbe dovuta diventare la legittima sovrana dei Sette Regni, dopo essere stata nominata dal suo defunto padre, Re Viserys (Paddy Constantine). Purtroppo, le cose si mettono male quando la regina Alicent (Olivia Cooke) incorona suo figlio Aegon (Tom Glynn-Carney) come nuovo re. La stagione si conclude con l’uccisione, da parte di uno dei figli di Alicent, di uno dei figli di Rhaenyra, innescando una guerra che si preannuncia esplosiva nella seconda stagione.

Potete rimanere aggiornati sulla saga di Game of Thrones grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.