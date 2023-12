La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

È passata circa una settimana dall’arrivo online del primo teaser trailer di House of the Dragon 2, la seconda stagione della serie prequel di Game of Thrones, e qualche giorno fa il nostro Andrea Bedeschi ha avuto modo di discuterne un po’ proprio insieme a uno dei protagonisti dello show, Ewan Mitchell, l’interprete di Aemond Targaryen.

L’occasione è stata fornita dal junket di Saltburn, il nuovo film di Emerald Fennell che sarà in streaming su Prime Video dal prossimo 22 dicembre, in cui interpreta lo studente di Oxford Michael Gavey. In chiusura della chiacchierata, l’attore ha risposto alla domanda incentrata sulla sfida principale che ha dovuto affrontare interpretando un personaggio che, in House of the Dragon 2, sarà molto più presente sulla scena rispetto alla prima stagione.

Ewan, probabilmente ti aspettavi questa cosa e infatti devo farti una domanda circa qualcosa che ha a che fare con dei draghi. So che non puoi darmi i dettagli, ma rispetto alla prima stagione, qual è stata la sfida principale che hai affrontato con Aemond Targaryen? Uhm, la sfida principale con House fo the Dragon… Sai, in questa nuova stagione vedrai molto di più Aemond rispetto alla prima stagione di questo show pieno zeppo di grandiosi personaggi moralmente compromessi. In quei tre episodi della prima stagione in cui sono comparso, volevo presentare un personaggio che si trovava in quel punto specifico della sua vita, che vira verso il nero. Per cui mi sono detto “Perché non indugiare un po’ in tutto questo?”. Nella seconda stagione vedrete molte più sfumature, diciamo che avrai modo di vedere Aemond in più modi differenti, mettiamola così.

House of the Dragon 2, il teaser trailer

Il cast

Nel cast della seconda stagione, composta da otto episodi, è composto da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

