La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il finale della prima stagione di House of the Dragon è arrivato su Sky e NOW, e ora l’intera serie prequel di Game of Thrones (Il trono di spade) è disponibile in streaming per il binge watching su NOW.

Per tirare le somme su questa prima stagione, domani saremo in diretta sul canale Twitch di Badtaste a partire dalle ore 21:00.

Commenteremo la serie, vi sveleremo alcune curiosità sulla realizzazione, vedremo i meme più divertenti e faremo un confronto con i romanzi di George R.R. Martin.

Appuntamento quindi a domani sera per una chiaccherata assolutamente SPOILER su House of the Dragon!

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.