La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di stagione di House of the Dragon è disponibile su NOW, ma cosa è successo? Ovviamente non proseguite nella lettura se ancora non avete visto l’episodio così da non rischiare spoiler.

Prima di decidere se dichiarare guerra ai Verdi e ad Alicent, Rhaenyra deve radunare i suoi alleati. Decide quindi di mandare i figli ai due estremi dei continenti: Jacaerys si dirige al nord per incontrare gli Stark a Grande Inverno mentre Lucerys andrà a sud a Capo Tempesta per incontrare i Baratheon.

Ad accogliere il giovane principe a Capo Tempesta c’è però Vhagar, il drago di suo zio Aemond. Nella sala di Borros Baratheon, c’è proprio suo zio. Lucerys chiede a Borros di supportare sua madre, la Regina Rhaenyra, e il capo famiglia dei Baratheon gli propone di sposare una delle sue figlie. Lucerys però è già promesso, e non può accettare l’offerta, Borros quindi rifiuta di concedere il proprio supporto a Rhaenyra.

Aemond esige un occhio di Lucerys, ancora adirato per ciò che è successo 6 anni prima, ma Borros impedisce che i due si affrontino nelle sue sale. Lucerys viene quindi scortato fuori dal castello.

Chi muore nel finale di House of the Dragon?

La tempesta imperversa mentre Lucerys cerca di calmare Arrax prima di tornare a casa. Mentre si alza in volo nella pioggia, vengono attaccati da Aemond e dal suo enorme drago Vhagar col fine di spaventarlo. Arrax evita il primo colpo e attacca dalle nubi con una fiammata, facendo imbestialire Vhagar. Lucerys riesce a uscire dalla tempesta, vedendo brevemente il sole, per poi essere mangiato da Vhagar, apparso dal nulla. Aemond assume un’espressione preoccupata per quanto appena successo, mentre i resti di Arrax precipitano in mare.

Davanti al fuoco, Daemon dà la triste notizia a Rhaenyra che, dopo un breve pianto, si gira verso la telecamera con uno sguardo deciso. La morte di Lucerys è la dichiarazione di guerra da parte dei Verdi.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

