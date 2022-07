Lo scorso maggio, George R. R. Martin, l’autore dei libri su cui si basa Game of Thrones, aveva espresso il suo desiderio che alla prossima stagione di premi House of the Dragon ottenga più riconoscimenti de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, come potete leggere in questo articolo. Le sue parole erano state mal interpretate dal alcuni siti, e così ora l’autore, su Not a Blog, ha dovuto chiarire il suo pensiero. Ecco cosa ha dichiarato:

Ho rilasciato una lunga intervista a The Indipendent in occasione del recente Santa Fe Literary Festival (che, tra l’altro, è stato un grande successo), nel corso della quale ho sottolineato che tutta la storia della “battaglia dei giganti del fantasy” che riguardava House of the Dragon e Gli anelli del potere era sbagliata, che c’era molto spazio per il successo di entrambi gli show, molto spazio per più fantasy e fantascienza in televisione. In qualche modo, tre quarti dei siti clickbait, ignorando l’intero contenuto dei miei commenti, hanno rigirato le mie parole in titoli su quanto io voglia battere lo show di Tolkien. Sigh.

Martin poi aggiunge:

Permettetemi di chiarire. Ho una natura competitiva, certo. Quando guardo i Jets, i Giants o i Mets, voglio che vincano. Quando vengo nominato per un Hugo, un Nebula o un Emmy, voglio vincere anche quello… ma so che il solo fatto di essere nominato è un grande onore. Ho vinto la mia parte di premi, ma ne ho persi molti di più di quelli che ho vinto. È stato il sottoscritto, nel 1976, a fondare il “Hugo Losers Party” (il “Partito dei perdenti dello Hugo”) con il mio amico Gardner Dozois, e a coniare il nostro slogan: “È una cosa orgogliosa e solitaria essere un perdente Hugo“. Cerco di mantenere tutto questo in proporzione. Mi aspetto di guardare Gli anelli del potere quando debutterà. Voglio che sia grandioso. Voglio che vada avanti per molti anni, che vinca Emmy e Golden Globe. E voglio lo stesso per House of The Dragon. A prescindere dai premi, voglio che entrambe le serie trovino un pubblico che le apprezzi e che offrano loro grande televisione. Grande fantasy. Più successi fantasy abbiamo, più è probabile che ci sia un grande fantasy.

Cosa ne pensate delle parole di George R.R. Martin sulla “rivalità” tra House of the Dragon e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

Fonte: Blog George R.R. Martin