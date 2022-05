La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

, l’autore dei libri su cui si basa, vorrebbe che alla prossima stagione di premiottenga più riconoscimenti de, la serie tv in arrivo su Amazon Prime Video.

In un’intervista rilasciata al The Independent al Santa Fe Literary Festival, Martin ha dichiarato quanto segue:

Conosco molti articolisti, nel momento in cui sono state annunciate le date delle due serie, che hanno titolato: “Oh, la battaglia per la supremazia del genere fantasy”. È “Anelli del Potere contro “House of the Dragon”, chi vincerà? Non so perché devono sempre renderla una competizione. Spero che entrambe le serie tv abbiano successo. Sono abbastanza competitivo. Spero che la nostra abbia più successo. Se loro vincono sei Emmy, e spero che lo facciano, spero che noi ne vinceremo sette. Ma comunque, è buono per il genere. Amo il fantasy. Amo la fantascienza. Voglio più programmi del genere in televisione.

Parlando proprio della serie Amazon, Martin ha aggiunto:

È un affare strano. Amazon ha acquistato Tolkien, ma in realtà non hanno preso nessuno dei libri. Non hanno preso Il Signore degli Anelli, ne tanto meno Lo Hobbit, non hanno nemmeno preso Il Silmarillion. ma hanno le appendici, credo, e stanno costruendo una storia della Seconda Era su questo. Ci sono molti miti su quel momento storico, quindi sarà interessante vedere cosa hanno fatto.

Ospite di un podcast invece, l’autore si è concentrato sui propri libri, in particolare su The Winds of Winter, che i fan stanno aspettando da dieci anni, lamentandosi dei fan che non gli danno tregua nei post sul suo blog:

Ho capito che Winds of Winter, il sesto libro, è in ritardo. Posso ricevere un centinaio di commenti buoni, ma ci saranno ancora alcuni fan là fuori che me lo ricorderanno sul mio blog o in qualunque cosa io dica. Se scrivo: ‘Buon Ringraziamento!’ loro mi rispondono: ‘Non importa che sia il Ringraziamento, dov’è il libro?!’. Adoro i fan, anche se penso che Twitter, Internet e i social media abbiano tirato fuori una cattiveria che non avevo mai visto. L’amore e l’odio sono molto vicini, in particolare con i fumetti o con qualsiasi franchise affermato.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà invece il 2 settembre su Amazon Prime Video.

