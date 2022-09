La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Paddy Considine è uno dei protagonisti della serie House of the Dragon con la parte di Viserys e l’attore, su Instagram, ha lanciato un divertente quiz in cui chiede ai suoi fan se riescono a identificare i Targaryen più famosi della storia.

Tra le immagini condivise ci sono anche musicisti, cantanti, membri di Serpeverde, attori e anche Joe Exotic, la star di Tiger King!

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Che ne pensate? Ha ragione Paddy Considine, interprete di Viserys in House of the Dragon, a inserire Joe Exotic tra i Targaryen?

